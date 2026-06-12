Thai Airways рассматривает возобновление прямых авиарейсов в РФ

Национальный авиаперевозчик Таиланда Thai Airways рассматривает возможность возобновления прямых рейсов в города России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда по европейскому региону Сулатда Саруттилаван.

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«Я обсуждала с представителями Thai Airways этот вопрос. Они сказали, что рассматривают возобновление прямых рейсов в города России, однако авиакомпания испытывает нехватку самолетов, и они все еще ждут поступления новых лайнеров», — сказала она, отметив, что возобновление прямого авиасообщения между Таиландом и Россией с участием Thai Airways может произойти к 2027 году.

Thai Airways прекратила выполнение прямых рейсов в Россию в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса и закрытия границ государств.

По данным Минтуризма Таиланда, около 1,9 млн россиян побывали в королевстве в 2025 году, установив рекорд посещаемости и заняв четвертое место по числу визитов среди всех национальных групп туристов. РФ является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком. С начала этого года королевство уже посетили свыше 950 тыс. российских туристов.