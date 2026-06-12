Шри-Ланка рассчитывает на прямое авиасообщение с Россией вне высокого сезона

Власти Шри-Ланки обсуждают с российской стороной возможность прямого авиасообщения между двумя странами за рамками высокого туристического сезона. В Коломбо рассчитывают, что даже в это время удастся обеспечить как минимум один беспосадочный рейс в неделю, сообщил ТАСС заместитель главы МИД островного государства Руван Ранасингхе.

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«Аэрофлот» на лето приостановил выполнение программы, однако намерен возобновить ее в октябре. Чтобы заполнить этот перерыв, обсуждается запуск чартерных рейсов, а также возможность привлечь на маршрут между столицами национальную авиакомпанию SriLankan Airlines.

Как отметил Ранасингхе, основным препятствием остается страховое обеспечение. Этот вопрос также рассматривают в рамках консультаций.

Кроме того, республика намерена повысить качество обслуживания туристов. Для этого планируется модернизация действующих сервисов, внедрение новых технологических решений и обновление оборудования в воздушных гаванях страны. В аэропортах станет больше стоек обслуживания пассажиров, добавил замглавы МИД Шри-Ланки.

Он также напомнил, что россияне для туров на остров могут оформить бесплатную электронную визу. Заявление подается через интернет до начала поездки.