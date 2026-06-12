Emirates расширит защиту пассажиров на рейсах в Дубай

Авиакомпания Emirates намерена запустить специальную страховую программу для клиентов. Перевозчик планирует таким способом привлечь путешественников, планирующих поездки в Дубай или пересадки через этот город, на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент компании Тим Кларк в интервью Financial Times.По его словам, руководство Emirates обсуждает со страховщиками возможность создания собственного продукта с доступной стоимостью. Страховка будет предусматривать возврат денежных средств в случае форс-мажора, а также гарантии возвращения пассажиров домой.

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Дополнительно авиаперевозчик готов взять на себя организацию обратной дороги, если возникнет такая необходимость. Для этого может использоваться маршрутная сеть сторонних компаний. Такой подход должен снизить беспокойство клиентов, которые опасаются оказаться вдали от дома в случае нового витка противостояния в регионе, пояснил Кларк.Он также добавил, что Emirates отказалась от планов роста доходности: руководство сосредоточено на том, чтобы завершить финансовый год как минимум без отрицательного результата, даже если напряженность на Ближнем Востоке вновь усилится.