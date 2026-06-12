Шри-Ланка планирует упростить доступ российским туристам к платежным сервисам

Власти Шри-Ланки рассчитывают упростить способы безналичной оплаты для туристов из России уже к зимнему туристическому сезону 2026–2027 годов, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел, зарубежной занятости и туризма островного государства Руван Ранасингхе.По его словам, сейчас гости привозят с собой наличные и пользуются альтернативными инструментами для платежей. Власти страны планируют создать механизмы, которые позволят гражданам России совершать покупки и оплачивать услуги через ланкийские платежные сервисы. Этот вопрос обсуждался с российской стороной во время визита Ранасингхе в Москву.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что о создании такой системы для российских туристов он говорил на переговорах в Коломбо.

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