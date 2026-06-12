Туристы отсудили у турфирмыденьги за несоответствие программы тура

Свердловский районный суд Перми обязал турфирму выплатить туристам 227,7 тыс. рублей за некачественно организованный новогодний автобусный тур в Астану. Путешественники посчитали, что условия поездки существенно отличались от заявленных, и добились компенсации через суд.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось издание URA.RU, жители Перми приобрели четырехдневный тур на Новый год стоимостью 34,4 тыс. рублей. Однако программа поездки была выполнена лишь частично. Из-за позднего прибытия автобуса туристы смогли посетить менее половины объектов, указанных в программе, включая обзорную экскурсию, главную елку Казахстана и другие достопримечательности.

Кроме того, без предварительного уведомления турфирма заменила гостиницу на отель более низкой категории. Также были изменены условия размещения в автобусе: туристы заранее оплатили места рядом друг с другом, однако после замены транспорта эти места не были предоставлены, а деньги за услугу не вернули.

Недовольство путешественников вызвала и работа водителя. По их словам, в автобусе было холодно, пассажирам запрещали закрывать шторки, а остановки для посещения туалета осуществлялись не по всем просьбам. На обратном пути водитель также отказался доставить туристов в Челябинск, хотя такая остановка была предусмотрена программой тура.

Представитель компании в суде пояснил, что автобус пришлось заменить незадолго до поездки из-за неисполнения обязательств первоначальным перевозчиком. Для проведения тура был привлечен другой исполнитель, которому впоследствии направили претензию.

Суд встал на сторону туристов. Помимо возврата стоимости тура в размере 34,4 тыс. руб., с компании взысканы неустойка в размере 60,8 тыс., компенсация морального вреда — 30 тыс., штраф — 62,6 тыс. и расходы на юридические услуги — 40 тыс. руб.