Есть ли жизнь у all inclusive без алкоголя

Большинство подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» уверены, что безалкогольный формат all inclusive в Турции имеет перспективы. Об этом говорят результаты опроса, в котором приняли участие почти 2,5 тыс. человек.

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Четверть респондентов отметили, что все больше людей придерживаются здорового образа жизни и сознательно отказываются от спиртного. Такой формат также подходит другим категориям туристов.

«Я вот не пью, еду с ребенком, и зачем нам этот алко включенный?» – задается вопросом одна из подписчиц.

Другие говорят, что употребляют алкоголь редко и не хотят «платить за всех».

«А если очень нужно, можно купить в duty free и привезти с собой».

Часть участников опроса поддерживает ограниченный формат AI по другой причине:

«Хорошая идея – спиртное за дополнительные деньги. Меньше пьющих в отеле будет и спокойнее».

Однако у такой концепции немало противников – их около трети. По мнению этих туристов, алкоголь должен оставаться частью пакета:

«Сидеть в номере с бутылкой из дьюти фри – ноль удовольствия. Доплачивать за алкоголь тоже не вариант».

Еще часть подписчиков выбрали вариант ответа:

«All inclusive исторически ассоциируется с алкоголем, и это невозможно изменить».

Многие также считают, что широкий выбор напитков выгоден и самим отельерам:

«Если сделать слишком узкое предложение, не факт, что удастся обеспечить хорошую загрузку. У гостей должен быть выбор».

В то же время около трети участников опроса допускают существование безалкогольного «все включено», но при определенных условиях. Главное из них – такой вариант должен стоить дешевле классического. Некоторые полагают, что подобный формат лучше развивать в нишевых сегментах – например, в йога-турах или спортивных лагерях.

В комментариях многие сошлись во мнении, что оптимальным решением стал бы выбор типа питания при бронировании отеля – с алкоголем или без. Еще один вариант – наличие на территории платного бара с качественными напитками.