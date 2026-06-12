Абхазия рассчитывает привлечь больше туристов в 2026 году

Министерство туризма Абхазии рассчитывает, что в текущем году удастся преодолеть планку в 2 млн туристов, несмотря на плохую погоду в начале курортного сезон, сообщил ТАСС глава ведомства Астамур Логуа на международном туристическом форуме "Путешествуй".

В республике практически весь май был дождливым, а 25 мая на восточную Абхазии обрушились ливни, которые привели к разрушению мостов и подмыву дорог.

"Летний сезон начался немного сложно из-за погодных условий и действовавших правил въезда в республику россиян до 14 лет. По раннему бронированию в связи с паспортными проблемами для детей было отставание на 20-30%, но 8 апреля было принято решение о том, что дети-россияне вновь могут заезжать по свидетельствам о рождении, для Абхазии были сделаны такие исключения и ситуация стала выправляться. На прошлой неделе отставание составляло уже 6%, а сейчас, думаю, уже вышли к прошлогодним показателям. Если все сложится благоприятно, хотелось бы преодолеть планку в 2 млн туристов по итогам текущего года. В прошлом году за 12 месяцев в Абхазии побывало 1 млн 880 тыс. туристов", - сказал Логуа.

По словам министра, более 90% приезжающих в Абхазию на отдых и экскурсии - это россияне. Остальные - туристы из СНГ, в частности из Белоруссии, Казахстана, Армении. Также бывают небольшие потоки из Турции.

О форуме

Туристический форум "Путешествуй" проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. На нем состоятся четыре ключевые сессии, посвященные цифровизации туризма, развитию автотуризма, вопросам сезонности и продвижению России как туристического направления на международном рынке. Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс совместно с Минэкономразвития при поддержке правительства РФ. ТАСС - информационный партнер мероприятия.