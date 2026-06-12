Прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку возобновятся 4 октября

Прямое авиасообщение между Москвой и Шри-Ланкой будет восстановлено 4 октября, заявил заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отсутствие прямых рейсов негативно сказывается на туристическом потоке.

Он также отметил, что Шри-Ланка во второй раз участвует в Международном туристическом форуме «Путешествуй!».

В ходе форума Ранасингхе удалось пообщаться с представителями российского правительства и главами регионов.

Ранее сообщалось, что Россия и Бразилия обсуждают возобновление прямого авиасообщения.