Найдены недорогие авиабилеты в Рим и Афины

В системах бронирования нашли недорогие авиабилеты из Санкт-Петербурга в европейские страны на осень – в Рим со стыковкой в Ереване и в Афины с пересадкой в Стамбуле.

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Например, за 18 тыс. руб. можно забронировать место на рейсах из Петербурга в Рим на 15 октября. Из Пулково в аэропорт Звартноц пассажиры долетят самолетом FlyOne Armenia, далее 22-часовая стыковка и повторная регистрация. В столицу Италии туристов доставят на борту авиакомпании Wizz Air. В целом дорога займет 30 часов.

Надо учесть, что багаж не входит в стоимость, перелет на лоукостере позволяет взять с собой только небольшую ручную кладь весом до 5 кг. Чтобы лететь с чемоданом, за билет в одну сторону придется заплатить 26 тыс. руб.

Более комфортный вариант Петербург – Рим с короткой пересадкой получится в октябре, если воспользоваться рейсами FlyOne Armenia. Пассажиры проведут в пути 11 часов, при этом one way обойдется в 22 тыс. руб., а с багажом – в 29 тыс. Стыковка в Ереване займет всего 3 часа, при этом регистрироваться на рейс повторно не понадобится.

Для сравнения: наиболее быстрый перелет из Питера в Рим – всего за 8 часов – предлагает Turkish Airlines, но обойдется он в 40 тыс. руб. в одну сторону. Багаж весом до 30 кг включен в стоимость.

Билеты в обе стороны дешевле всего на ноябрьские даты. Например, в период с 14 по 26 ноября можно выбрать комбинацию рейсов «Аэрофлота» и Wizz Air за 37 тыс. руб. Но если пассажир возьмет чемодан, такой вариант обойдется уже в 54 тыс.

Недорого добраться можно в октябре и до Афин. Например, 12 октября перелет обойдется в 16 тыс. руб. Из Пулково пассажиры отправятся рейсом AJet в Стамбул, где их ждет 23-часовая стыковка и смена аэропорта. Далее продолжат путь из Турции в Грецию на борту Sky Express. Общее время в дороге – 28,5 часа.

Более удобный вариант в тот же день – «Аэрофлотом» и «Эгейскими авиалиниями». На пересадку в Стамбуле отводится 5 часов, а в целом перелет в Афины займет 12. Стоит такой билет 23 тыс. руб. (32 тыс. с багажом).

Наконец, более короткий путь до Греции – на лайнере «Турецких авиалиний». Туристы проведут в пути всего 7 часов, правда обойдется такой вариант в 37 тыс. руб. за one way.