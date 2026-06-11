В Беларуси стали популярны необычные экскурсии

В белорусском городе Фаниполе в Минской области стартовал проект промышленного туризма на предприятии по выращиванию осетровых рыб и выпуску черной икры. Экскурсии на заводе начались в июне, и уже отмечается повышенный спрос на них. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный», входящий в холдинг Белтелерадиокомпании, партнера TV BRICS.

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Экскурсантам рассказывают о ценных промысловых рыбах из отряда осетрообразных, о системе фильтрации воды на предприятии, которая осуществляется, в том числе, благодаря улиткам. Участники экскурсии также наблюдают за процессом кормления рыб, рассматривают икринки под микроскопом, учатся отличать оригинальную черную икру от подделки и осваивают азы высокой кухни.

На предприятии отмечают, что экскурсии интересны не только взрослым гостям, но и детям. Со школьниками разговаривают о биохимии и происхождении осетровых, которые появились на планете в эпоху динозавров.

Черная икра является премиум-продукцией белорусской аквакультуры и всего агропромышленного комплекса республики.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года в Беларуси был зафиксирован наибольший за всю историю страны объем экспорта туристических услуг, составивший более 392 млн долларов США (примерно 28,2 млрд рублей). Промышленный – один из 13 видов туризма, которые развивает Беларусь, согласно единой классификации видов туризма республики. В перечень также входят: агроэкотуризм, активный, гастрономический, деловой, историко-культурный, лечебно-оздоровительный, медицинский, образовательный, охотничий, религиозный, событийный и экологический.

Туризм имеет стратегическое значение в ряде стран БРИКС и Глобального Юга. Меры по привлечению иностранных гостей укрепляют экономику государств.

В Индонезии отмечается рост туристического сектора. С января по апрель 2026 года страну посетили 4,68 млн иностранных гостей, что на 8,24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Турпоток способствовал росту валютных поступлений. Как сообщает Antara News со ссылкой на Центральный банк Индонезии, валютные поступления от туризма в первом квартале текущего года достигли 4,05 млрд долларов США (примерно 291,24 млрд рублей), что на 6,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Бразилия и Тунис заинтересованы в реализации общих инициатив по расширению туристического обмена, сообщает Tunis Afrique Presse, партнер TV BRICS. Расширение сотрудничества направлено, в частности, на увеличение туристических потоков в обоих направлениях, продвижение учебных программ и обмен опытом в области туризма и ремесел.

Зимбабве укрепляет свои позиции на туристическом рынке Азии за счет активных международных маркетинговых кампаний, стратегического партнерства и улучшения авиасообщения. Как отмечает The Herald, партнер TV BRICS, число туристов из Азии увеличилось на 26 процентов в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.