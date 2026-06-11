Air Arabia пообещала туристам добавить рейсов из Москвы

У туристов появилась дополнительная надежда на то, что в этом месяце Air Arabia действительно возобновит полеты между Шарджей и Москвой впервые после обострения ирано-израильского конфликта. Перевозчик сообщил, что добавит вторую частоту на этом направлении с 10 июля.

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Напомним, арабский лоукостер продолжает раз за разом сдвигать момент возвращения на маршрут всю весну. Сейчас датой икс называется 26 июня. Летать между ОАЭ и Россией планируют раз в сутки. А с 10 июля запустят дополнительный рейс, который будет выполняться 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Лоукостер называет его наиболее удобным для стыковок на Мальдивы, Пхукет, Бангкок, Джидду, Медину.

Судя по сообщениям в соцсетях, далеко не все верят, что и в заявленные сейчас сроки планы осуществятся.

«Вчера была в офисе у них. Девушка утверждала, что, конечно же, с 26 июня полетим. Распечатала мне новые билеты, где пересадка 15 часов», – делятся свежими новостями туристы.

«Здесь кто-нибудь вообще ждет этого события или все только о возвратах денег за билеты продолжают разговаривать?» – шутят туристы.

Этот процесс продолжает идти.

Ранее TourDom.ru писал, что после объявления Air Arabia о возобновлении рейсов из Москвы в Шарджу цены на билеты выросли.