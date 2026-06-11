Стало известно, во сколько обошлась одна ночь в Швейцарии паре россиян

Пара российских туристов отдала сотни тысяч рублей за сутки в роскошном отеле в Женеве, Швейцария. Самые дорогие отельные заказы в период июньских длинных выходных раскрыл сервис OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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Так, одна ночь в пятизвездочной швейцарской гостинице обошлась соотечественникам в 378 тысяч рублей. При этом питание не входило в стоимость проживания. Вторую строчку в топе занял курорт Торба в Турции — один взрослый забронировал отель с «пятью звездами» по системе «все включено» и отдал за это 241 тысячу рублей.

«На третьем месте расположился Монте-Карло: компания из трех взрослых туристов забронировала на три ночи четырехзвездочный отель стандартного типа с включенными завтраками за 229 тысяч рублей», — отметили аналитики сервиса.

Ранее сообщалось, что пара россиян отдала за римские каникулы на майских праздниках чуть более 3,4 миллиона рублей. Эксперты выяснили, что вся сумма ушла на девятидневное проживание в пятизвездочном отеле в Риме, Италия, с завтраками.