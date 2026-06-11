Ryanair проверяют из-за платы за места для родителей с детьми

Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) начало проверку Ryanair из-за платы за возможность посадить родителей рядом с детьми, пишет The Guardian.

Поводом стала практика, при которой за выбор мест нужно доплатить – около 8 фунтов (663 руб.) за перелет. По правилам авиакомпании дети от 2 до 11 лет должны лететь рядом с одним из родителей, но на деле это гарантируется только при оплате.

Регулятор выясняет, насколько прозрачно пассажирам показывают такие надбавки при покупке билета, в том числе на ранних этапах бронирования. Также CMA проверяет использование схемы drip pricing, когда часть обязательных сборов появляется уже в процессе оформления покупки.

По данным ведомства, Ryanair может быть единственной крупной авиакомпанией, работающей в Великобритании, которая применяет такую модель.

В перевозчике претензии отвергли и заявили, что действуют по правилам и обеспечивают посадку семей рядом. Проверка находится на начальном этапе, выводы пока не сделаны.

Подобные модели давно критикуют в авиаотрасли: базовые тарифы у лоукостеров часто выглядят дешевыми, но итоговая стоимость растет за счет платного выбора мест, багажа и приоритетной посадки. В результате семьи чаще вынуждены доплачивать, чтобы сидеть вместе, даже на коротких рейсах.