Туристы могут отдохнуть неделю в Египте за 50 тысяч на all inclusive

В системах бронирования можно обнаружить спецпредложения туров на курорты Красного моря с вылетом из Москвы в конце июня. Отдохнуть неделю в некоторых бюджетных отелях можно по цене от 50 тыс. руб. на человека.

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В частности, один из экономичных вариантов – тур на 7 ночей в Swiss Heaven Sharming Inn 4* в Шарм-эль-Шейхе с отправлением из столицы 27 июня. Отдых в стандартном номере на all inclusive обойдется в 102 тыс. руб. или в 51 тыс. на человека при двухместном размещении. Стоит иметь в виду, что до пляжа, расположенного в 2,5 км от гостиницы, постояльцев возит шаттл-бас.

Еще один недорогой вариант на том же курорте – Turquoise Beach Hotel 3*. Песчаный пляж расположен через дорогу от гостиницы. За недельный турпакет с 27 июня туристы заплатят 114 тыс. руб. на двоих.

Если туристы рассматривают для отдыха популярные отели категории 4–5*, за отдых придется отдать заметно больше. В частности, тур в Domina Coral Bay Aquamarine Beach 5* в Шарм-эль-Шейхе стоит в конце июня от 142 тыс. руб. на двоих при размещении в стандарте. Вылет из Москвы – 27 июня. За тур с проживанием в Pickalbatros Aqua Park Sharm 5* с вылетом в этот же день туристы заплатят 174 тыс. руб., проживание в номере standart garden view, питание по системе all inclusive.

В 217 тыс. обойдется недельная поездка в Xanadu Makadi Bay 5* в Хургаде с 27 июня. Тур в Rixos Radamis Sharm El Sheikh 5* предлагается за 265 тыс. руб., вылет из Москвы 24-го числа. Отдых в другом отеле той же сети – в Rixos Premium Seagate 5* в Шарм-эль-Шейхе стоит от 304 тыс. на двоих.

Отметим, если сравнить стоимость туров в популярные «пятерки» на курортах Красного моря, в середине июня они окажутся дороже, чем на даты в конце месяца.

Например, недельный тур на двоих в Domina Coral Bay Aquamarine Beach с вылетом из Москвы 18 июня обойдется в 164 тыс. руб. на двоих, то есть примерно на 15% дороже, чем при заезде 27 июня. За турпакет в Pickalbatros Aqua Park Sharm туристы заплатят на 10% больше – 190 тыс. руб. Отдых в Rixos Radamis с отправлением 19 июня предлагается за 300 тыс. на двоих.