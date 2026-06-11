В России пообещали возобновить продажи туров в ОАЭ при одном условии

Ограничения на продажу туров в ОАЭ будут сняты, как только позволит ситуация на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе форума "Путешествуй!".

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«Мы с нетерпением ждем, чтобы ситуация стабилизировалась, и, как только она позволит, мы все эти ограничения, которые сейчас есть, снимем. Но надо сказать, что у нас рейсы летают, и туристы, которые путешествуют частным образом, могут спокойно покупать билеты», — сказал он.

Министр отметил, что сегодня обстановка на Ближнем Востоке нестабильная. Она объективно накладывает ограничения на наращивание турпотока.

«В этой связи я бы хотел поблагодарить наших эмиратских партнеров за поддержку российских туристов в острой фазе кризиса. Мы очень ценим то, как внимательно власти ОАЭ отнеслись к этой ситуации, и максимальное содействие было оказано», — подчеркнул глава МЭР.

Решетников также напомнил, что взаимный турпоток между Россией и ОАЭ растет. В 2025 году он достиг рекордного значения, 2,3 млн поездок, это плюс 18% к 2024 году.

«И мы понимаем, что это не предел», — добавил он.

Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве.

ТАСС — информационный партнер мероприятия.