Какой паспорт нужен для поездки на популярные зарубежные курорты

С началом летних отпусков и каникул у детей многие туристы ищут ответы на вопросы, с каким паспортом можно поехать в страны ближнего зарубежья и какие требования к загранникам в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Китае, Вьетнаме, на Мальдивах, а также в Европе.

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Планирующим зарубежные поездки россиянам прежде всего следует проверить сроки действия документов – своих и детей. Пограничные службы и авиакомпании контролируют действительность документов: при любом нарушении запланированное путешествие не состоится.

Ближнее зарубежье: внутренние паспорта для родителей и загранник детям

Для поездок в страны ближнего зарубежья (Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию) загранпаспорт взрослым не потребуется – въезд разрешен по внутреннему российскому паспорту. В Армению с общегражданским удостоверением личности возможно попасть только авиарейсом, при поездке сухопутным маршрутом через Грузию нужен загранпаспорт.

Для детей младше 14 лет с начала года установлен новый порядок выезда и въезда в страну – каждому надо иметь для международных поездок собственный заграничный паспорт, даже младенцам. Исключение до конца 2027 года сделано для посещения Абхазии и Южной Осетии: достаточно предъявить свидетельство о рождении с обязательной отметкой – штампом МВД о гражданстве РФ.

Дальнее зарубежье: «запас» по срокам и биометрические документы

Заграничные паспорта старого образца (на 5 лет) и новые биометрические (на 10 лет) имеют равную юридическую силу. Но все же лучше найти время и заказать 10-летний документ, благо его выдают, не аннулируя при этом небиометрический загранник.

Туристы могут путешествовать с 5-летним паспортом в большинство стран мира при условии, что он не поврежден, укладывается в установленные сроки действия и имеет пустые страницы для штампов. При этом только по загранпаспорту нового образца возможно попасть в 11 европейских стран – среди них Германия, Франция, Дания, Чехия, Румыния, Польша, Исландия, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

Для поездки в Турцию заграничный паспорт у взрослых и детей должен оставаться действительным не менее 120 дней с даты въезда. Египет, Таиланд, ОАЭ, Китай, Вьетнам и ряд других государств требуют иметь документ со сроком действия от 6 месяцев на момент пересечения границы. По правилам стран Шенгенской зоны установленный предел – минимум 3 месяца после планируемого окончания поездки.

Самый лояльный подход к туристам на Мальдивах, где официально требуют иметь загранник, действительный хотя бы месяц с даты въезда. Однако туроператоры настоятельно рекомендуют запас в 6 месяцев для стыковочных авиарейсов.

Ранее TourDom.ru писал, что с апреля Польша перестала пускать россиян с 5-летними заграничными паспортами.