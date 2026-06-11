Конец дешевого Таиланда: чем заменят россияне пляжи Паттайи

Власти Таиланда совместно с компанией Visa анонсировали стратегию «5 Economy», которая меняет приоритеты туристической отрасли. Вместо погони за рекордным числом гостей акцент теперь делается на максимальную выручку от каждого приезжающего. Однако, по мнению экспертов, такой подход вряд ли даст ожидаемый эффект.

«Те туристы, которые являются приверженцами именно одной страны и отдыхают только в Таиланде, наверное, останутся верны своему выбору. Однако в целом поток, скорее всего, упадет», – сообщила Общественной службе новостей директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова.

Эксперт считает, что информация о возможном повышении цен на проживание в тайских отелях пока преждевременна. Тем не менее, если такое действительно произойдет, спрос на это направление временно сократится, несмотря на его высокую популярность. Осипова сравнила эту ситуацию с гипотетическим отказом турецких отелей от системы «все включено».

При этом российским путешественникам не стоит беспокоиться: у них уже есть достойная замена. По словам главы АТА, в случае удорожания тайского отдыха хорошей альтернативой станет Китай, который и сейчас пользуется растущим спросом. Кроме того, в начале июня вырос интерес россиян к Египту, Вьетнаму и Мальдивам.

Добавим, что въездной турпоток в Россию в последние годы устойчиво увеличивается благодаря расширению географии прямых перелетов и запуску безвизовых программ с дружественными государствами.