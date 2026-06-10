Россияне получили больше возможностей для путешествий

Российские туристы получили больше возможностей для путешествий с расширением сети Ethiopian Airlines. Новые маршруты из Москвы на Маврикий, в Мозамбик и Оман с середины июля могут пригодиться для экскурсионных поездок и пляжного отдыха. Посмотрели на уровень цен на ближайшие даты у эфиопского перевозчика и его конкурентов по этим направлениям.

На Маврикий рейсы из Домодедово есть три раза в неделю. Время в пути составляет около 17 часов с трехчасовой стыковкой в Аддис-Абебе. Судя по данным агрегатора, на ближайшие даты после начала полетов билеты активно раскупают.

Стоимость кресла из Москвы до Маврикия туда-обратно с отправлением 18 июля и обратным вылетом 2 августа – от 94,9 тыс. руб. по безвозвратному тарифу. Пассажир может взять 2 места багажа по 23 кг, плюс 7 кг в ручной клади и небольшую сумку до 5 кг. Вылет рейса ET-761 в 21:30 на самолете Boeing 787-800. Возвращение в столицу – в 07:40 уже 3 августа.

Предложение не самое выгодное – Emirates доставит практически за туже цену: на те же даты билеты от 97,7 тыс. руб. через Дубай, а лететь быстрее. Прибытие в Москву также утром. Условия по багажу сопоставимы с эфиопами.

В Мозамбик доступны ежедневные рейсы из Москвы до Мапуту за исключением воскресенья. В дороге до места назначения – по 16 с половиной часов, с 4-часовыми стыковками.

На маршруте Москва – Мапуту с Ethiopian Airlines round trip на 18 июля – 2 августа можно забронировать от 160,4 тыс. руб. Оптимальное по цене предложение на эти числа у Qatar Airways с пересадками в Дохе – от 113,7 тыс. руб. Перелет туда занимает около 16 часов, на возвращение отводится 23 часа. А экономнее всего вариант у Emirates – от 109,7 тыс. За эти деньги есть маршрут с двумя стыковками, сначала в дороге почти 28 часов и 20 – назад.

Ethiopian Airlines предлагает слетать на Ближний Восток – в Оман также через Аддис-Абебу, по всей видимости, чтобы туристы посмотрели на столицу Эфиопии. Бесплатный «стоповер» предусматривает отель 4–5*, трансферы и двухразовое питание. Однако билетов в системах бронирования по такому маршруту на ближайшие даты не было.

Ранее TourDom.ru писал об альтернативе ближневосточным хабам, в число которых у россиян попала столица Эфиопии.