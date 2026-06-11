«Райский уголок» с музыкой до утра: почему турецкий отель рисковал огромным штрафом

Громкая вечеринка украинского бизнесмена в турецком отеле Gloria Serenity не только испортила отдых сотням российских туристов, но и могла обернуться для гостиницы огромным штрафом. Турецкое законодательство строго регулирует уровень шума в ночное время, а отели обязаны обеспечивать спокойствие постояльцев. Однако администрация отеля не предприняла никаких мер, а после гулянки лишь вручила пострадавшим компенсацию в виде пляжных сумок.

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Вечеринка, устроенная в честь 70-летия украинского бизнесмена Вячеслава Капустина в турецком отеле Gloria Serenity, обернулась кошмаром для сотен российских туристов. Хиты Лепса, Меладзе и «Руки Вверх!» гремели до утра, не давая уснуть постояльцам соседних корпусов. Однако помимо испорченного отдыха, инцидент мог иметь серьезные юридические последствия для отеля.

В Турции действуют строгие правила тишины. Согласно законодательству, шуметь запрещено с 22:00 до 08:00. Нарушение этого режима считается административным правонарушением и влечет за собой штраф. Более того, согласно новым поправкам к Закону об охране окружающей среды, вступившим в силу в 2026 году, жилые дома, нарушающие нормативы по шуму и вибрации, могут быть оштрафованы на сумму 13 847 турецких лир. А для отелей и гостиниц, допустивших шум, штрафные санкции могут быть еще выше — до 139 746 лир для рабочих помещений и мастерских.

Показательно, что в ночь инцидента администрация отеля никак не отреагировала на жалобы постояльцев, хотя по закону была обязана вмешаться и принять меры для обеспечения тишины и покоя гостей. По словам возмущенных туристов, персонал отеля не предпринял никаких действий, а лишь наутро принес извинения и вручил каждому пострадавшему по пляжной сумке.

При этом многие пострадавшие заплатили за отдых значительные суммы — до 800 000 рублей за десять суток. По турецкому законодательству, потребители имеют право на компенсацию, если предоставленная услуга не соответствует обещанному качеству. В частности, шум, мешающий отдыху, может считаться основанием для требования частичного возврата средств.

Учитывая, что российские туристы приобретали туры у туроператоров, они могут обратиться с претензией к ним, требуя компенсации за испорченный отдых. В случае отказа — готовить документы для обращения в суд по месту жительства. Тем временем украинский миллиардер, потративший на торжество около 200 тысяч евро, по-видимому, продолжил свой отдых, не понеся никаких последствий.

Напомним, что в России с июня 2026 года начали действовать новые ГОСТы для гостиниц и кемпингов. Сбои у чартеров сорвали планы туристов на отдых в Турции.