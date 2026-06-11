Дубай в иллюминаторе: что будет с полетами на Ближний Восток?

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке оставляет подвешенной ситуацию с полномасштабным возобновлением авиасообщения. Эксперты уверены, что военно-политическая турбулентность пока не дает возможность сделать точный прогноз относительно региона, что заставляет мировые, в том числе и российские, авиакомпании с осторожностью подходить к организации и планированию полетов.

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С 1 июня регулярные рейсы с Объединенными Арабскими Эмиратами возобновил "Аэрофлот". В пресс-службе перевозчика "РГ" рассказали, что рейсы в Дубай в июне выполняются ежедневно один раз в сутки. С 1 июля частота увеличится до двух рейсов в сутки. На воздушной линии будут задействованы узкофюзеляжные самолеты Boeing 737-800 в двухклассной компоновке.

Так, например, на сайте авиакомпании до сих пор можно приобрести билет из Москвы в Дубай на 11 июня. На момент публикации в продаже было одно место в экономклассе по цене 33 122 рубля и одно место в бизнес-классе за 184 457 рублей. Прямые рейсы из российской столицы также выполняют зарубежные авиаперевозчики - Flydubai и Emirates. Есть и десятки стыковочных вариантов с пересадками в Ташкенте, Каире, Стамбуле, Омане.

Однако, по словам министра транспорта Андрея Никитина, сейчас авиакомпании исходят из рекомендаций МИД и Минэкономразвития и принимают самостоятельные решения, поэтому ближневосточное направление открывается постепенно, чтобы не создавать дополнительных рисков для пассажиров.

Так или иначе, обстановка по-прежнему остается нестабильной. Сообщения о наступлении завершающего этапа по сделке с Ираном поступают на ленты информагентств, но буквально через несколько часов их сменяют полярные заявления и угрозы в адрес Исламской Республики "заплатить цену" за затягивание переговоров.

"Вопрос полетов на Ближний Восток сейчас вряд ли даже имеет прямое отношение к авиации. Все зависит от того, смогут ли Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров. И пока обе стороны демонстрируют умеренную готовность к эскалации. Это значит, что вероятность закрытия воздушного пространства в регионе будет оставаться высокой", - рассказал "Российской газете" исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

По его словам, сейчас нельзя исключать и ситуации, когда придется искать дополнительные самолеты для вывоза наших сограждан, как это было в первый виток эскалации. Но нужно исходить из того, что количество людей, которых нужно будет вывезти, все-таки будет несколько меньше. Сейчас не самый высокий туристический сезон на этом направлении. К тому же напряженность, которая сохраняется фактически с начала весны, многих туристов отпугнула. Тем не менее проблема все равно может оказаться актуальной, полагает эксперт.

"Поскольку мы не знаем, в какую сторону качнется маятник противостояния, то достаточно сложно выстраивать прогноз. Сегодня все авиакомпании мира, в том числе и российские, действуют по ситуации, стараясь обеспечить авиасообщение с Ближневосточным регионом, включая выстраивание транзитных полетов. Мы видим, что регулирование происходит в ручном режиме", - пояснил в беседе с "РГ" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Он также отметил, российским авиавластям сейчас стоит пристально наблюдать за решениями, которые принимают европейские авиакомпании при планировании полетов на Ближний Восток. Они исходят из инсайдерской информации, которую не стоит игнорировать. Лучше готовиться к аналогичным шагам. В любом случае авиасектор входит в число первых получателей информации, которая может послужить причиной приостановки полетов, чтобы заблаговременно подготовиться к любому повороту событий.

"Восстановить (или наоборот прекратить) авиасообщение можно за один день. Другой вопрос в том, что не всегда целесообразно спешить с восстановлением полетов. Люди могут отказываться от поездок, сдавать билеты - зачем торопиться, если самолет будет пустым? Вывоз наших сограждан - уже совсем другой вопрос, но он больше касается чартерных рейсов", - говорит Гусаров.

По словам авиаэксперта, многие наши соотечественники из числа так называемых застрявших - не туристы, приехавшие по турпакету. Они постоянно проживают в ОАЭ, у них есть собственное или съемное жилье.

"Их желание вернуться на родину связано с обстановкой, с тем, что находиться там попросту стало опасно. Как мы знаем, в случае серьезной эскалации массово назначаются вывозные рейсы, и наших соотечественников, желающих покинуть регион, вывозят вне зависимости от их статуса. Как показывает практика, россиян всегда вывозят в числе первых, и граждане других стран им даже завидуют. Так бывало неоднократно", - добавляет Гусаров.

Эксперт также пояснил, что в весеннюю эскалацию авиаколлапс был связан с тем, что самолеты попросту не могли сесть, аэропорт был закрыт. Воздушное сообщение было прекращено полностью. Но как только появилась возможность открыть безопасный воздушный коридор, туда сразу были направлены самолеты.

"Повторения этих событий нельзя исключать. Когда в небе ракеты, никто не станет рисковать гражданским бортом - это слишком опасно", - отмечает он.

Гусаров, кроме всего прочего, обратил внимание, что за прошедшее с момента первого обмена ударами время изучено много альтернативных маршрутов. Учитываются не только страны - непосредственные участники конфликта, но и соседние государства, на воздушном пространстве которых сказываются последствия эскалации.