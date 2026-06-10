Что нельзя вывозить из разных стран мира

Вы когда-нибудь задумывались, что за вывоз определенных вещей из других стран вы можете попасть на серьезный штраф и опоздать на самолет? Наверное, нет. Кажется, мелочь: подобрал красивый камешек на пляже в Турции, отломил кусочек коралла в Египте, купил на базаре в Таиланде забавную статуэтку.

© Unsplash

Но на деле все кажется гораздо сложнее. Законы других стран не совпадают с нашими представлениями о безобидных сувенирах. Чтобы отпуск не закончился многочасовыми разбирательствами в комнате досмотра, запомните главные запреты для популярных направлений.

Турция: ковер, кинжал и камешек с пляжа

Турецкие таможенники терпеливы, но если их разозлить... Вывозить из Турции можно почти любые сувениры, но с одним условием: на все должны быть чеки. Особенно на ковры. Продавец обязан выдать сертификат, где указан возраст ковра. Если ковру больше 100 лет, он автоматически становится антиквариатом, и без специального разрешения музея его не вывезти.

Тоже правило касается старинных кинжалов, сабель, монет — даже если вы купили их в сувенирной лавке как современную копию, таможенник может усомниться и отправить вещь на экспертизу. Что точно нельзя вывозить ни при каких условиях, так это кораллы, ракушки и любые камни, найденные на берегу. Официально камни не запрещены, но Турция — страна с кучей объектов ЮНЕСКО, и любой камень теоретически может оказаться историческим наследием.

Египет: кораллы под запретом даже из магазина

Египет любит туристов, но не любит, когда те увозят его природу. Кораллы, ракушки, морские ежи, чучела крокодилов и изделия из слоновой кости — все это под полным запретом. Исключение, если вы купили обработанный коралл в сувенирном магазине и у вас есть чек. Но даже в этом случае таможенник может придраться: кораллы слишком часто пытаются вывезти контрабандой, поэтому их досматривают с особым пристрастием.

Если вы купили папирус с изображением фараонов и продавец заверил, что это древность, требуйте сертификат. Без соответствующей бумажки (сами продолжите известную песенку), он останется в Египте.

Таиланд: Будда не для чемодана

Таиланд — страна, где турист может попасть в тюрьму за сувенир. Начнем с того, что изображения Будды (статуэтки, барельефы, маски) вывозить нельзя. Исключение — нательные медальоны размером не больше нескольких сантиметров. Если вы купили в магазине красивую фигурку Будды для интерьера, на таможне ее изымут, а вас оштрафуют.

Следующая категория — кораллы, ракушки, морские коньки (сушеные). Даже если вы просто подобрали раковину на пляже, это расценивается как хищение природных ресурсов. Штрафы крупные, а в теории возможен и тюремный срок до 4-х лет. Отдельная история — изделия из слоновой кости, черепахового панциря, кожи тигров и леопардов. Их вывозить категорически запрещено.

Вьетнам: черепахи, скорпионы и птичьи гнезда

Вьетнам в целом повторяет тайские запреты, но добавляет несколько экзотических пунктов. Нельзя вывозить чучела черепах, ящериц, скорпионов, ракообразных, насекомых и яйца редких птиц. Птичьи гнезда тоже под запретом, если нет чека и разрешения. С ювелиркой интереснее: если везёте больше пяти комплектов украшений на человека, потребуется разрешение Национального банка Вьетнама.

Индонезия: 5 лет тюрьмы за чучело

На Бали туристы любят покупать забавные поделки из дерева, но некоторые сувениры могут стоить свободы. За вывоз редких животных, птиц, растений, кораллов и ракушек предусмотрено до 5 лет заключения. Чучела животных и птиц допускаются к вывозу, но только с ветеринарными и таможенными сертификатами, которые получить довольно сложно. На практике лучше не рисковать. Антиквариат и предметы, похожие на исторические, изымают без разговоров.

Индия: ни одной рупии с собой

Индия удивляет своим подходом к национальной валюте. Вывезти из страны индийские рупии нельзя вообще, ни одной монеты. Все рупии, которые у вас остались, нужно либо потратить, либо обменять обратно на доллары или рубли уже на месте. Изделия из кожи рептилий (сумки, ремни, обувь) — под запретом, как и шкуры диких животных, перья птиц, живые растения. Антиквариат старше 100 лет и старинные монеты также остаются в Индии.

Куба: сигары по лимиту, лангусты с чеком

Куба — страна, где туристы хотят привезти сигары, ром и крокодиловые изделия. С сигарами все строго: не больше 23 штук на человека, только в оригинальной упаковке и с чеком. Если купили больше, остальное изымут или заставят заплатить пошлину. Изделия из крокодиловой кожи (сумки, ремни, кошельки) — только с лицензией из магазина. Без нее вывезти ничего не получится. Также под запретом кораллы, ракушки, драгоценные металлы, древесина ценных пород, перья экзотических птиц. С лангустами ситуация забавная: если вы купили их в магазине и есть чек, вывезти можно. Если просто прихватили с пляжного ресторана — нет.

Израиль: древности до 1700 года — только с бумажкой

В Израиле главная головная боль — антиквариат. Любой предмет, созданный до 1700 года, считается древностью. Для его вывоза нужно письменное разрешение Управления древностей. Если вы купили старинную монету на рынке в Иерусалиме и не оформили документы, на таможне ее отберут. Растения и животные — только с ветеринарными сертификатами.

Италия: песок с Сардинии стоит 1500 евро

Италия трепетно относится к своему наследию. Предметы старше 100 лет — это уже антиквариат, и для их вывоза нужно разрешение Министерства культуры. Но самое интересное — это пляжи. С пляжей-заповедников на Сардинии и Адриатической Ривьере нельзя вывозить песок, ракушки, гальку. Штраф — до 1500 евро. Контрафактные сумки и одежду не только изымут, но и выпишут штраф до 10 тысяч евро. Мясные и молочные продукты без сертификатов тоже не пропустят.

В общем, перед поездкой полезно зайти на официальный сайт таможни страны, которую посещаете. Правила меняются, и информация в интернете часто устаревает. Сохраняйте чеки на все покупки дороже 100 долларов, чтобы точно не было вопросов. Если продавец говорит, что нужна лицензия или сертификат, требуйте их сразу.