Туристов будут возить с Пхукета в Краби на гидросамолетах

Власти Таиланда планируют до конца 2026 года запустить регулярные рейсы на гидросамолетах между провинциями Краби и Пхукет. Проект станет частью программы по развитию транспортной инфраструктуры туристических районов Андаманского побережья, сообщил заместитель министра транспорта страны Пхаттхарапонг Пхаттрапрасит.

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Первый маршрут свяжет Краби и Пхукет. Предполагается, что новый вид перевозок позволит сократить время в пути между курортами и упростит доступ к островным территориям.

Тестовые рейсы намерена выполнять компания Thai Seaplane, которая уже ведет подготовку к запуску перевозок. Еще один потенциальный оператор ожидает завершения экологической экспертизы и получения необходимых разрешений.

В рамках проекта власти намерены усилить роль аэропорта Краби как одного из ключевых транспортных узлов региона. Ожидается, что развитие гидроавиации улучшит транспортное сообщение между курортами, островами и прибрежными туристическими зонами Андаманского моря.

В правительстве рассчитывают, что запуск гидросамолетов будет способствовать развитию туристической отрасли и смежных секторов экономики, включая гостиничный бизнес, морской туризм, сферу общественного питания и инвестиционные проекты.

В случае успешной реализации пилотной программы маршрутную сеть планируется расширить. В перспективе такое сообщение может охватить острова Пхи-Пхи, Ко-Ланта, провинцию Пхангнга и другие направления юга Таиланда.