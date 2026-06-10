Россиянам раскрыли цены на отдых в санаториях Белоруссии осенью

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли цены на отдых в санаториях Белоруссии осенью 2026 года. Предложения размещены на сайте организации.

Так, на конец сентября путевка на 10 дней в недорогую здравницу обойдется в 50-60 тысяч рублей на двоих. За такую цену получится отдохнуть в санаториях «Ислочь», «Буг», «Журавушка», «Поречье», «Сосны» и «Рассвет-Любань».

Размещение в санаториях среднего уровня стоит дороже — от 60 до 80 тысяч рублей на двоих. Среди таких объектов — «Сосновый бор», «Надзея», «Приднепровский» и «Приморский».

А в здравницах высокого уровня осенний заезд обойдется в 95-130 тысяч рублей на двоих. К этой категории относятся санатории «Лесное», «Криница», «Озерный», «Радон» и «Веста». Тем временем премиальные варианты стоят от 200 тысяч рублей на двоих за 10 дней.

В АТОР также отметили, что купить путевку в популярный белорусский санаторий на лето уже почти невозможно — ближайшие даты начинаются только со второй половины сентября.

Ранее сообщалось, что российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях страны. Среди представителей поколения Z количество бронирований соответствующего отдыха увеличилось на 15,5 процента.