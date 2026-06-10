Новые пляжи и отели: в Казахстане улучшают привлекательность курортных зон

В Казахстане в ближайшие годы построят 24 гостиницы мирового уровня. Об этом рассказали представители Министерства туризма и спорта республики. Как в стране планируют улучшать привлекательность курортных зон, узнал корреспондент «МИР 24 Кирилл Потемкин.

До конца 2027 года в Алматы, Шымкенте и Кызылорде построят отели премиум-класса. Приход международных сетей в эти города повысит качество сервиса и привлечет больше иностранных туристов.

Только в прошлом году расходы зарубежных гостей в Казахстане составили чуть больше триллиона тенге. В российских рублях это около 200 миллиардов. Это значительный вклад в экономику страны. В этом туристическом сезоне в южных и восточных регионах уже благоустраивают побережья крупных озер и открывают новые направления.

«В этом году в летний период появятся две новые пляжные зоны в Алматинской области. Это курорт Капчагай. Полностью благоустроен будет курорт Алаколь в области Жетысу. А также новое направление курорт Балхаш будет функционировать с этого года в области Жетысу. За последние несколько лет полностью обеспечена необходимая инфраструктура, а в этом году ведется благоустройство пляжной зоны, отметил исполняющий обязанности председателя комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта Республики Казахстан Нурбол Байжанов.

Постепенно в республике развивают и событийный туризм. В этом году в регионах пройдут более 50 крупных мероприятий: этнофестивали, музыкальные мероприятия, престижные спортивные турниры и международные книжные выставки.

В прошлом году Казахстан посетили почти 16 миллионов иностранных туристов.