РЖД рассматривают запуск туристических поездов в Китай

«Российские железные дороги» изучают возможность запуска туристических поездов в Китай. Об этом на форуме «Путешествуй!» сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

По его словам, работа над проектом уже ведется, а более конкретные предложения могут появиться в следующем году.

«В проработке поезда в Китай, и рассчитываем, что это предложение будет нами оформлено уже в следующем году», – сказал Колесников.

Он напомнил, что сегодня РЖД уже развивают международные туристические маршруты. Специальные поезда для путешественников курсируют между Россией и Белоруссией, Абхазией, а также КНДР.

Тема запуска железнодорожных туров в Китай обсуждается на фоне растущего интереса россиян к этому направлению. По данным Минэкономразвития, только за первый квартал 2026 года взаимный туристический поток между Россией и Китаем приблизился к 1 млн поездок.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин отмечал, что решение о запуске такого маршрута должно основываться на экономической целесообразности и реальном спросе со стороны пассажиров.

Если проект получит развитие, Китай может стать еще одним международным направлением в туристической сети РЖД наряду с уже действующими маршрутами за пределы России.