АТОР: отказы в шенгене стоили россиянам 4,5 млн евро

В 2025 году около 43 тысяч россиян получили отказ в оформлении шенгенской визы, а их финансовые потери превысили 4,5 миллиона евро. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации уточнили, что доля отказов снижается третий год подряд, но потери заявителей остаются существенными: только на консульских сборах граждане РФ могли потерять около 3,6-3,7 миллиона евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров - более 4,5 миллиона евро.

Согласно данным Еврокомиссии, в 2025 году консульства стран Шенгена рассмотрели 679,4 тысячи заявлений от россиян - на 12% больше, чем в 2024 году (тогда было 606,6 тысячи). Одобрено 618,8 тысячи заявок, отказы получили почти 43 тысячи человек.

При этом доля отрицательных решений продолжила снижаться: в 2023 году она составляла 10,6%, в 2024-м - 7,5%, в 2025-м - 6,3%. Самый высокий процент отказов в 2025 году зафиксирован у заявителей из Бангладеш (54,5%), Сенегала (51,9%), Нигерии (47,8%), Пакистана (46%) и Анголы (45,4%).