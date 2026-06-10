Российские авиакомпании готовы к запуску рейсов на Ближний Восток

Российские авиакомпании технически готовы к полноформатному запуску рейсов в страны Ближневосточного региона. Однако окончательные решения принимаются с учетом действующих указаний МИД и Минэкономразвития. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

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По словам министра, с 1 июня «Аэрофлот» уже приступил к выполнению рейсов в Дубай. С 1 июля планируется увеличить частоту полетов до двух раз в сутки.

«Авиакомпании демонстрируют полную готовность. Частота рейсов растет, но пока сохраняются официальные рекомендации МИД и Минэкономразвития относительно поездок в регион. Этот фактор также принимается во внимание», – подчеркнул Андрей Никитин.

Он добавил, что открытие направления происходит поэтапно и осторожно – в целях минимизации любых рисков для безопасности пассажиров. Дискуссии о возобновлении полетной программы ведутся, однако ключевое слово остается за авиакомпаниями.

«Мы в целом готовы к движению вперед, но решение оставляем за перевозчиками», – уточнил руководитель Минтранса.

Стоит отметить, что обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Вечером во вторник иранскими силами был сбит американский военный вертолет. В ответ Соединенные Штаты нанесли ракетные удары по нескольким объектам на территории Ирана. В ночное время Катар, Кувейт и Бахрейн временно закрывали свое воздушное пространство, однако сейчас небо в регионе вновь открыто для полетов.