Введение безвизового режима для тургрупп между Россией и Индией пока откладывается

Введение безвизового режима для туристических групп между Россией и Индией пока откладывается. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью ТАСС.

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По его словам, обсуждение продолжается, однако процесс идет медленнее, чем по другим направлениям.

«Пока ожидаем реакции от индийских партнеров», – отметил Кондратьев.

Параллельно Минэкономразвития обсуждает упрощение въезда с рядом стран, в том числе с Вьетнамом. Сейчас россияне могут посещать страну без визы, а для граждан Вьетнама действует электронная виза для поездок в Россию.

Москва предложила механизм групповых безвизовых поездок. Вьетнамская сторона планирует направить свои предложения до конца июня, после чего начнется обсуждение деталей соглашения.

В министерстве считают, что такие меры могут стимулировать турпоток. Сроки реализации будут зависеть от готовности партнеров и скорости согласований.