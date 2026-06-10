Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения

Россия и Бразилия обсуждают возобновление прямого авиасообщения.

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Об этом «Известиям» сказал посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

«Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем — компаниям, чтобы наладить это прямое сообщение», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль Кипра с нетерпением ожидает восстановления отношений с Россией и полноценного авиасообщения.