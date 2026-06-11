США запустят ускоренное оформление туристических виз за дополнительную плату

США запустят ускоренное оформление деловых и туристических виз за дополнительную плату в 750 долларов (53,9 тысячи рублей). Об этом пишет официальный ежедневный бюллетень федерального правительства США.

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Такая возможность с 1 июля появится в ряде консульств и посольств Соединенных Штатов. Уточняется, что 750 долларов заявителям придется заплатить сверх обычного консульского сбора в 185 долларов (13,3 тысячи рублей).

В таком случае посольство США обещает пригласить человека на собеседование в течение 10 дней. Благодаря этому нововведению россияне смогут оформить визы в ускоренном порядке, однако плата не гарантирует положительное решение по заявлению, а лишь дает скорое приглашение на интервью.

Инициативу будут тестировать до конца 2026 года. Список консульств и посольств, в которых будет доступна услуга, опубликуют позднее.

Ранее в МИД России заявили, что отказы в выдаче американских виз российским гражданам остаются прискорбной ситуацией. По словам дипломатов, переговоры по этой теме продвигаются непросто.