Танзания планирует привлечь миллион туристов из России

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 2 июля. Танзания ставит перед собой амбициозную цель — к 2030 году принимать 500 тысяч российских туристов, а в перспективе — миллион. На фоне 12 тысяч путешественников в 2025 году план выглядит дерзко, но у страны есть козыри: прямой перелёт на Boeing 787, оплата через Сбер и развитая туристическая инфраструктура.

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Авиакомпания Air Tanzania с 2 июля запускает прямые рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар с частотой три раза в неделю. Полёты будут выполняться на современных Boeing 787 Dreamliner. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявила президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

Цифры, озвученные главой государства, впечатляют. «Мы целимся на цифру 500 тысяч человек к 2030 году и совсем скоро рассчитываем достичь планки в миллион туристов», — сказала президент. Для сравнения: в 2025 году из России в Танзанию съездили лишь около 12 тысяч человек. При этом спрос на направление уже растёт: по данным сервисов бронирования, количество запросов на отдых в Танзании увеличилось на 159%, а объём бронирований отелей — в три раза.

В чём секрет амбициозных планов? Во-первых, прямой перелёт кардинально упрощает логистику: раньше до Занзибара можно было добраться только с пересадками через Стамбул, Доху или Дубай. Во-вторых, с января 2026 года российские туристы могут расплачиваться в Танзании через приложение Сбербанка — деньги поступают на номер местного платёжного сервиса M-Pesa. В‑третьих, сама страна активно развивает туристическую инфраструктуру: национальный парк Серенгети во второй раз признан лучшим в Африке по версии World Travel Awards, а Занзибар получил звание самого популярного места для проведения корпоративных мероприятий.

Визовый вопрос также решён максимально удобно: россияне могут оформить визу по прибытии или электронную визу онлайн. Туроператоры уже подсчитали, что для стабильного спроса цена билета должна держаться в пределах $800–950, что сопоставимо со стоимостью перелёта на Мальдивы. С запуском прямого авиасообщения у России и Танзании появляется шанс превратить экзотическое направление в одно из самых массовых, а миллиардный рынок, который открывается перед страной, делает этот проект стратегически важным для обеих сторон.

Напомним, что в России с июня 2026 года начали действовать новые ГОСТы для гостиниц и кемпингов. Сбои у чартеров сорвали планы туристов на отдых в Турции.