Турист, отправившийся в одиночный поход, едва не лишился руки

В США гризли едва не отгрыз руку туристу, гулявшему по национальному парку Глейшер. Об этом сообщает New York Post.

32-летний Дэниел Крэйго из Сан-Диего отправился в одиночный поход. 28 мая он шел по тропе парка в штате Монтана и заметил медвежонка. Подняв голову, он увидел взрослую самку медведя гризли, которая находилась всего в пяти метрах выше по склону.

Крэйго начал громко говорить, чтобы не застать зверя врасплох, и крикнул: «Эй, медведь!» Это не помогло. Медведица посмотрела ему в глаза, бросилась на него и вцепилась зубами в его правую руку.

«Я подумал: "Вот и все"», — вспоминает Крэйго.

Медведица проволокла его несколько метров, после чего разжала зубы и убежала вниз по склону.

По счастливой случайности, один из туристов, отдыхавших неподалеку, оказался врачом. Он остановил кровотечение и стабилизировал руку до прилета спасательного вертолета, который доставил Крэйго в больницу в Калиспелле.

Крэйго уже перенес три операции и готовится к четвертой. Рентген показал, что лучевая и локтевая кости его руки раздроблены на множество фрагментов, но запястье и локоть не пострадали. Мужчина заявил, что инцидент не остановит его от походов по заповедным местам.

Ранее сообщалось, что священнослужитель, которого в национальном парке Глейшер в США растерзал медведь гризли, успел отправить трогательное сообщение отцу. В конце голосового сообщения он сказал ему: «Люблю тебя».