В Таиланде россиянка притворялась женой посла и наживалась на соотечественниках

Россиянка притворялась женой посла в Таиланде и наживалась на соотечественниках, обещая им оформление виз. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Так, например, за визу «Таиланд Элит» Дарья запрашивала 50 тысяч батов (111 тысяч рублей). Также она утверждала, что может оформить водительские права, российский загранпаспорт и даже гражданство Румынии. Ее клиентов не смущал такой разброс услуг, а также то, что все документы Дарья делала, сидя в своей спальне. По словам злоумышленницы, в ее квартире у нее якобы находился сейф со всеми бумагами.

Двое россиян даже оказались за решеткой из-за мошенницы. По той же схеме женщина пообещала оформить соотечественникам документы, но после их требования вернуть деньги за невыполненную услугу она написала на них заявления о воровстве и отправила в тюрьму Таиланда.

При попытке улететь из страны Азии Дарью задержали. Оказалось, что у псевдо-жены российского посла давно просрочена виза. К тому же несколько пострадавших от ее действий подали иски в суд. Уточняется, что россиянка будет ожидать приговора в тюрьме или депортационном центре.

Ранее стало известно, что мошенники пытались наживаться на застрявших в Таиланде туристах из России. Они представлялись службой поддержки авиакомпании Emirates и пытались получить доступ к личным данным соотечественников.