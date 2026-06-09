Red Wings запустила прямые рейсы из Перми в Батуми

Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые рейсы между Пермью и Батуми. Первый самолет по новому маршруту отправился 10 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Перелеты осуществляются на самолетах SSJ-100. В летнем расписании рейсы запланированы дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Вылет из Перми выполняется ранним утром, обратные рейсы из Батуми – вечером. Продолжительность путешествия составляет около 3 часов 45 минут.

Батуми считается одним из самых популярных морских курортов Грузии. Город расположен на побережье Черного моря и ежегодно привлекает туристов пляжным отдыхом, современной набережной, ресторанами и развитой туристической инфраструктурой.

В Red Wings отметили, что в летнем сезоне 2026 года компания выполняет рейсы в Грузию из 15 городов России. Помимо Перми, прямое авиасообщение с грузинскими городами доступно жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Самары, Краснодара, Сочи, Уфы и ряда других регионов.

По данным авиакомпании, в прошлом году на маршрутах между Россией и Грузией было перевезено более 400 тыс. пассажиров. Расширение маршрутной сети связано с сохраняющимся высоким спросом на это направление среди российских туристов.

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