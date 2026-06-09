В Минэкономразвития описали ситуацию с шенгенскими визами фразой «люди адаптируются»

Число выданных россиянам шенгенских виз в 2026 году не снизилось, однако сроки их оформления увеличиваются. Об этом заявил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Люди адаптируются, понимают, что нужно спланировать поездку за три-четыре месяца», — такой фразой описал он ситуацию с выдачей шенгенов.

Собеседник агентства добавил, что европейские чиновники создают барьеры и увеличивают сроки проверочных процедур. Он добавил, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке в мире разразился топливный кризис и цена на авиакеросин сильно выросла.

Ранее депутат Европейского парламента от Латвии Инесе Вайдере обеспокоилась ростом числа выданных россиянам шенгенских виз в 2025 году. По ее мнению, этот факт «вызывает серьезные моральные и политические вопросы».