Абхазия рассчитывает на запуск международных рейсов из аэропорта Сухума

Абхазия рассматривает возможность расширения географии авиаперевозок и допускает запуск международных рейсов из аэропорта Сухума, заявил глава республики Бадра Гунба.

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По его словам, на сегодняшний день из столичной воздушной гавани выполняются рейсы только в города России, и это направление остается ключевым приоритетом. В то же время власти не исключают, что в будущем маршрутная сеть может быть расширена, при условии формирования благоприятной международно-политической обстановки.

Бадра Гунба подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, однако конкретные сроки появления рейсов в третьи страны пока не определены.

Он также отметил сохраняющиеся сложности в отношениях с Грузией, которые, по его словам, оказывают влияние на развитие международного авиасообщения. В частности, действующие ограничения, связанные с позицией ICAO, препятствуют открытию рейсов в ряд иностранных государств.

При этом в Сухуме рассчитывают, что в перспективе ситуация изменится и аэропорт сможет выйти на новые зарубежные направления.