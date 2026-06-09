Стало известно, чем россиян привлекает Сербия

АТОР: Россияне стали чаще выбирать Сербию как вариант для путешествия
Российские туристы стали чаще выбирать Сербию как вариант для путешествия, благодаря чему она перестала восприниматься как вынужденная альтернатива другим европейским странам. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе Ассоциации туристических операторов России (АТОР).
В ней уточнили, что это направление привлекает россиян доступностью прямых рейсов и безвизовым въездом.
«За последний год мы видим, что спрос держится на уверенном, ровном уровне без резких колебаний. Это говорит о том, что направление прочно закрепилось в предпочтениях наших туристов», — отметили в ITM Group.
В свою очередь несколько туроператоров рассказали, что в текущем году интерес к Сербии среди клиентов из России оказался выше среднерыночного. В частности спрос на отдых в стране возрос на 61 процент по сравнению с 2025 годом у «Русского экспресса». При этом средняя стоимость поездки на одного человека составляет около 160 тысяч рублей, передает сайт АТОР.
3 июня эксперты Российского союза туриндустрии рассказали, что Италия и Франция стали самыми популярными странами Европы для отдыха россиян этим летом. При этом ключевыми направлениями для летнего отдыха среди российских туристов остаются Турция, Египет и Китай.