Туристку, отдыхавшую в Италии, развели на деньги

Есть излюбленные путешественниками места, где местные жители чувствуют своим долгом объегорить туриста. Вот приехавшая в Италию американка жалуется, что в Риме с нее взяли 44 евро (3700 рублей) за два мороженых. Пост в социальной сети получил более 900 комментариев, а один итальянец написал, что ему "стыдно".

Туристка из США предупредила посетителей Рима о необходимости быть бдительными после того, как заплатила 44 евро за два мороженых в итальянской столице.

Николь Энн из Флориды посоветовала другим туристам “избегать ”Дон Нино"", кафе-мороженого на улице рядом с Пьяцца Навона, пишет The Guardian. По ее словам, она заказала два маленьких стаканчика мороженого, но вместо этого с нее взяли денег за два больших рожка с начинкой, которую не заказывала, включая макароны, канноли и взбитые сливки.

Разместив фотографию чека, датированную 3 июня, на странице группы в социальной сети, предлагающей советы туристам по Риму, Николь Энн написала:

“Мы зашли за мороженым и попросили 2 маленьких стаканчика”, но официант “дал нам стаканчик самого маленького размера и сказал, что у нас есть 3 порции”, а затем “начали добавлять начинки, о которых мы не просили, например, канноли и макароны, подразумевая, что это бесплатно”.

Николь Энн сказала, что она даже не осознавала, что счет был на 44 евро, пока не посмотрела на квитанцию, потому что “это прозвучало так”, как будто официант сказал "14 евро". Американка говорит, что это мороженое “было даже невкусным”, назвав его “худшим” из всех, которые она пробовала за 10 дней своего пребывания в Риме.

Николь Энн заявила, что заказала два маленьких стаканчика, и что ее заказ был подан в стаканчиках. В чеке же были указаны два больших рожка по 12 евро каждый, 4 евро за порцию взбитых сливок для мороженого, два канноли с фисташками по 10 евро и два макарона общей стоимостью 6 евро, в результате чего общая сумма составила 44 евро.

У заведения Don Nino есть несколько филиалов в центре Рима, главный из которых находится напротив Испанской лестницы. Компания, чей веб-сайт описывает ее мороженое как “подлинный вкус качества”, отказалась от комментариев, когда с ней связалась The Guardian.

Пост Николь Энн вызвал более 900 комментариев от итальянцев и иностранных туристов.

“Как итальянцу, живущему в Италии, мне стыдно”, - написал один из комментаторов.

Другой посетитель поинтересовался, ознакомилась ли Николь Энн с ценами перед заказом. В ответ она заявила, что “нигде не видела цен”, а после того, как съела много мороженого во время поездки, предположила, что стоимость будет такой же.

The Guardian посетила магазин Don Nino недалеко от Пьяцца Навона, и там был хорошо виден прайс-лист: одна мерная ложка в маленьком стаканчике или конусе стоила 6 евро, а три мерные ложки в большом стаканчике или конусе стоили вдвое больше - 12 евро.

Обычная цена мороженого в Риме составляет от 2 до 5 евро, в зависимости от размера и местоположения в городе, пишет The Guardian.