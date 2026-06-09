Филиппины не исключают внедрения системы «Мир» для удобства туристов

Филиппины продолжают изучать возможность подключения российской платежной системы «Мир», ориентируясь в том числе на опыт соседних государств. Об этом сообщил посол республики в Москве Игорь Байлен.

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По его словам, обсуждение этого вопроса ведется с 2022 года, однако реализация проекта остается непростой задачей. Дипломат отметил, что международные финансовые расчеты по-прежнему во многом зависят от доллара США и инфраструктуры системы SWIFT.

«Филиппины изучают, отслеживают и прорабатывают возможность использовать опыт других стран», – уточнил дипломат.

В качестве примера он привел ряд государств Юго-Восточной Азии. Так, в Таиланде с апреля российские туристы получили возможность оплачивать покупки и услуги по QR-коду через приложение «Сбербанк Онлайн». По мнению посла, аналогичные решения могли бы быть востребованы и на Филиппинах.

Игорь Байлен подчеркнул, что использование подобных механизмов позволило бы упростить расчеты для российских путешественников и обеспечить прием карт «Мир» в ряде торговых и сервисных точек страны.

В настоящее время отечественная платежная система действует более чем в 10 государствах. В регионе Юго-Восточной Азии российские карты с рядом ограничений принимаются во Вьетнаме, Лаосе и Мьянме. При этом интерес к развитию сотрудничества в этой сфере ранее также проявляли Индонезия, Малайзия и Таиланд.

Стоит отметить, что сами российские туристы уже давно при поездках в Азию обходятся проверенными способами – заказывают карты, которые принимают в странах региона, или просто запасаются валютой. Использования «Мира», конечно, может быть удобнее, но пока отечественная система не сумела пробить финансовый барьер для популяризации в ЮВА.