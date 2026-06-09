Тараканы заполонили номер россиянки в отеле азиатской страны

Тараканы заполонили номер россиянки в отеле Вьетнама и попали на видео. Кадры и подробности публикует Telegram-канал Shot.

Толпы тараканов встретили россиянку Дарью и ее дочь в отеле страны Азии после того, как в номере включился свет. В этот момент насекомые стали вылезать из всех щелей, а часть — из-под кровати. При этом днем при заселении, по словам соотечественницы, все выглядело чисто и опрятно.

На ресепшене гостиницы туристкам выдали спрей от насекомых, но он лишь усугубил ситуацию — после его применения Дарья насчитала 30 тараканов. Ночевать в таком номере они не захотели, но администраторы не смогли предложить им альтернативную комнату. В итоге иностранкам пришлось в срочном порядке бронировать другой отель.

Ранее россияне, которые застряли в Дубае из-за закрытия аэропортов, оказались в похожем на бордель отеле. Они пожаловались на прокуренные номера с тараканами.