Россия рассчитывает в 2026 году запустить прямые перелеты в Малайзию

Россия в 2026 году намерена расширить международное авиасообщение, увеличив число рейсов в Индию, Китай и Индонезию, а также рассчитывает запустить прямые перелеты в Малайзию. Об этом сообщил представитель Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

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По его словам, одним из перспективных направлений остается Малайзия. Для организации авиасообщения со страной Москва заинтересована в привлечении к полетам национальных малайзийских авиакомпаний.

Никита Кондратьев отметил, что ключевой задачей является не столько открытие новых маршрутов, сколько расширение действующих полетных программ и увеличение въездного турпотока. Например, аналогичный подход применяется и в отношении Индонезии, где власти рассчитывают развивать взаимный туристический обмен между двумя странами.

Кроме того, после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке Россия планирует вернуться к вопросу увеличения числа рейсов с государствами региона. Также продолжается работа по расширению авиасообщения с Китаем.

Наконец, представитель министерства обратил внимание, что нынешний объем перевозок между Россией и Индией остается ограниченным. Сейчас между странами выполняется около 13–14 рейсов в неделю, причем значительную часть из них осуществляют российские авиакомпании. В этой связи власти рассчитывают активнее привлекать к полетам индийских перевозчиков, что может способствовать росту туристического потока в обоих направлениях.