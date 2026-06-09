Россия запустит прямое авиасообщение с еще одной страной

Россия в 2026 году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией, нарастить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию, а также страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Конечно, хотелось бы Малайзию запустить, нарастить количество рейсов в Индонезию. Не с точки зрения только выезда наших граждан на Бали, но и с точки зрения приезда индонезийцев в Москву. Задача, наверное, не столько в открытии новых направлений, сколько в наращивании рейсов и обеспечении спроса именно иностранных туристов на поездки в Россию. <…> Что касается Малайзии, необходимо будет привлечь прежде всего малайзийских авиаперевозчиков к полетам в Российскую Федерацию", - сказал он.

Кроме того, есть цель нарастить число рейсов со странами Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе, а также с Китаем и Индией.