Туристам предлагают слетать на Сейшелы дешевле 50 тысяч рублей

У туристов есть возможность бюджетно слетать на Сейшелы в первой половине лета. Билеты из Москвы и обратно по ценам ниже обычных замечены в системах бронирования.

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Отправляться на острова лучше всего в 20-х числах июня на борту Etihad Airways. В этом случае one way со стыковкой в Абу-Даби в 37–38 тыс. руб. с багажом. Такие варианты доступны 22, 23, 25 июня.

А возвращаться выгодно прямыми рейсами «Аэрофлота» в начале июля. На эти первые обратные вылеты в рамках летней полетной программы нацперевозчика действуют приятные цены. Всему виной низкий спрос, из-за которого борта полетят с невысокой загрузкой. Например, 8 июля можно вернуться в Москву за 12,5 тыс. с багажом.

Таким образом, самостоятельно составленный round trip обойдется не дороже 50 тыс. руб. Это примерно на треть меньше обычного прайса в другие даты. Все цены были актуальны в 21:00 мск.

Как ранее выяснил TourDom.ru, перелет туда-обратно в июле-августе в среднем предлагается по цене не менее 70 тыс. руб., если лететь со стыковкой. Стоимость перелета на прямых рейсах «Аэрофлота» на старте продаж была лишь на 10% выше.