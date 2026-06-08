Чем китайских туристов привлекает Беларусь

Укрепление рубля и ближневосточный конфликт привели к подорожанию туров в Россию для китайских туристов на 30%. Пока российские отельеры, гиды и перевозчики подсчитывают убытки от снижения турпотока из КНР, их белорусские коллеги фиксируют уверенный рост — Китай вышел на второе место по въездному туризму в Беларусь. В чём причина переориентации гостей из Поднебесной и что теряет Россия, разбирался новостной аналитик.

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Крепкий рубль изменил привычную для китайских туристов формулу доступного отдыха в России. Если ранее недельный тур без учёта авиаперелёта стоил 900–950 долларов, то после укрепления национальной валюты цена подскочила до 1100–1200 долларов, рассказал Business FM генеральный директор «Интуриста», вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Мусихин. Рост составил почти 30%.

При этом ситуация продолжает ухудшаться. За первые девять месяцев 2025 года, по данным Погранслужбы ФСБ, туристические поездки из Китая в Россию сократились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтвердил Мусихин агентству «Интерфакс». Прирост фиксируется только в приграничных регионах, тогда как традиционные хиты — Москва и Санкт-Петербург — проседают, признают в АТОР.

Почему китайцы переориентируются на Беларусь

Беларусь оказалась главным бенефициаром смены ценовых предпочтений китайских туристов. Как заявил Business FM вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян, страна дешевле примерно на 30%. Китайские путешественники, по его словам, «смотрят не достопримечательности, они смотрят на цену».

Статистика подтверждает тренд. Экспорт туристических услуг из Беларуси в Китай в 2024 году вырос на 30%, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань на встрече с журналистами. По итогам первых восьми месяцев 2025 года Китай уже занимал второе место среди всех стран по въездному турпотоку в Беларусь, уступая только России. По данным Белстата, за 2025 год общее число туристов, посетивших Беларусь, выросло в полтора раза. При этом в белорусских гостиницах остановились 38 тысяч граждан КНР.

Посол также отметил, что безвизовый режим, действующий между двумя странами с 2018 года, стал одним из ключевых факторов развития туризма. Китайские туристы проявляют особый интерес к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой», дворцово-замковым ансамблям, аутентичной белорусской культуре и национальным паркам.

Ключевая статистика по турпотоку из Китая в Россию

Совокупный поток китайских туристов в РФ остаётся значительным — по итогам 2025 года страну посетили 834 466 граждан КНР, что сделало Китай лидером по количеству визитов в Россию. Однако драматическая динамика наблюдается именно в сегменте организованного въездного туризма — главного источника доходов для туристической отрасли. По итогам I квартала 2026 года туристы из Китая совершили 154 210 поездок, что на 44,4% больше, чем за тот же период годом ранее, но этот рост обеспечивается в основном самостоятельными туристами.

Отели, гиды и перевозчики в проигрыше

Последствия снижения потока уже ощутили все участники рынка, ориентированные на китайских туристов.

«Фактически все поставщики услуг чувствуют недобор китайских туристов — это и гостиницы, и транспорт, и специализированные гиды, работающие с китайским рынком, и, конечно, объекты показа», — констатировал Мусихин.

В АТОР связывают падение въездного турпотока сразу с несколькими факторами. Это и высокий курс рубля, делающий отдых дорогим для иностранцев, и нехватка прямых международных рейсов, и невозможность оплаты иностранными картами, и отсутствие привычных для туристов из КНР цифровых сервисов. При этом конкурентоспособность российского туристического продукта продолжает снижаться на фоне того, как Беларусь активно расширяет инфраструктуру для приёма китайских гостей.