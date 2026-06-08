Туристов с рейсов Air Anka из Сочи и Краснодара пересаживают на другие самолеты

Часть туристов из Сочи, Минеральных Вод и Краснодара Anex пересаживает с рейсов Air Anka на самолеты авиакомпаний «ИрАэро» и Southwind Airlines, сообщили редакции TourDom.ru в туроператоре Anex.

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«По югу пока альтернативы, которая полностью заменила бы рейсы Air Anka, нет, организуем точечные вылеты. Турецкие авиакомпании не выполняют рейсы в южные регионы», – рассказала заместитель генерального директора Яна Муромова.

Помимо замены перевозчика, клиентам предлагают и другие варианты: полный возврат денежных средств либо сохранение наземного обслуживания с возвратом стоимости авиабилетов.

Ранее подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» заметил, что на этой неделе из южных аэропортов России нет туров в Анталью на 7 ночей. Однако корреспондент «ТурДома» проверил – варианты есть даже на ближайшие даты, пусть и не такой продолжительности. Их предлагает как раз туроператор Anex – с вылетом из Сочи и Краснодара на самолетах «ИрАэро» и Southwind.

Например, согласно информации на официальном сайте компании, 11–13 июня туристов отправят из Сочи в Анталью рейсами «ИрАэро» – туры представлены в продаже. В дальнейшем улететь в Турцию из аэропорта Адлера можно будет рейсами этого перевозчика 22 и 24 июня, а также бортами Southwind Airlines – 26-го и 28-го числа.

Во второй половине июня Anex также планирует полеты из Краснодара на Southwind. В системе бронирования туроператора, в частности, доступны туры с вылетом из аэропорта Пашковский в Анталью 24 и 28 июня. А вот рейсов из Минеральных Вод на июнь обнаружить не удалось: ближайшая дата вылета авиакомпанией «Азимут» – 2 июля.

Ранее «ТурДом» писал, что пассажирам отмененных рейсов Air Anka из Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Новгорода Anex предложил перелет из этих городов на самолетах турецкой авиакомпании Corendon Airlines.