Туроператоры фиксируют рост спроса россиян на концертный туризм

Российские туроператоры фиксируют устойчивый рост спроса на поездки ради концертов мировых звезд, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Концертный туризм в 2026 году окончательно превратился в самостоятельное направление туристического рынка. Российские туроператоры фиксируют устойчивый рост спроса на поездки ради концертов мировых звезд, а наиболее востребованными направлениями становятся Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, ОАЭ, Сингапур и Малайзия», – говорится в сообщении.

По данным участников рынка, туристы все чаще выбирают путешествия не по принципу «куда поехать отдыхать», а исходя из афиши крупных музыкальных событий.

«Спрос такой, что мы концертные туры вывели в отдельное продуктовое направление. За последние два года рост – сотни процентов, без преувеличений. В целом event-туризм сейчас пользуется очень большим спросом: концерты, фестивали, бои ММА, гонки «Формулы-1» и так далее», – сообщили в Space Travel.

В «Интуристе» и ITM group подтверждают, что концертные путешествия перестали быть нишевым продуктом.

«Спрос растет. Ивент-туризм перестал быть нишевым: теперь это полноценный тренд, где концерт становится главным якорем для планирования всего отпуска», – отмечают в ITM group.

По данным туроператора «Русский Экспресс», спрос на концертные туры по сравнению с 2025 годом вырос примерно на 15%.