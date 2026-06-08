Отдых с риском: для российских туристов может появиться новый безвизовый маршрут

Для россиян может открыться новый безвизовый маршрут, однако массового наплыва туристов ждать не стоит.

Возможный запуск безвизового режима между Россией и Ираном сейчас выглядит скорее как политический жест и способ подчеркнуть дружественные отношения двух стран. Но из-за ситуации в регионе это направление вряд ли станет популярным у туристов в ближайшее время. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Ранее посол Ирана Казем Джалали говорил, что Тегеран активно поддерживает идею отмены виз для россиян. Кроме упрощения въезда, страны обсуждают переход на расчеты в национальных валютах – такой шаг должен усилить экономические связи между Россией и Ираном.

Однако, несмотря на все дипломатические шаги, Дехтярь не ожидает заметного роста турпотока в Иран в ближайшей перспективе. По словам эксперта, главный вопрос здесь – безопасность, а в нынешних условиях гарантировать ее туристам крайне сложно.

– Введение безвизового режима – это, безусловно, положительный шаг. Однако сейчас туристы туда не поедут – этот маршрут неактуален. Проблема в том, что в стране продолжаются боевые действия, и она не может гарантировать безопасный прием российских туристов. Оказание туристических услуг в таких условиях небезопасно, – отметила собеседница СМИ.

Эксперт подчеркнула, что каждый турист должен сам трезво оценивать возможные риски. Информацию о странах, куда поездки не рекомендуются, можно найти в открытом доступе – на сайтах профильных ведомств, а также в материалах, связанных со страхованием и работой в зонах нестабильности.

Не стоит забывать и об эпидемиологической обстановке: перед поездкой важно изучить рекомендации Роспотребнадзора по профилактике эндемичных заболеваний. В современных условиях даже для безвизовых стран могут вводиться дополнительные медицинские требования.

Нюансов здесь очень много. По закону об основах туристской деятельности в России ответственность за собственную безопасность несет сам турист – за выбор поездки, ее организацию, за то, куда и зачем он отправляется, пояснила Дехтярь.