Названы новые любимые направления для путешествий состоятельных россиян — они устремились в Африку и Юго-Восточную Азию. Об этом рассказали российские туроператоры изданию «Крыша ТурДома».

По их словам, VIP-туристы в последнее время уходят от демонстрации богатства и интересуются экскурсиями и новыми впечатлениями.

Сообщается, что раньше состоятельные россияне в основном ездили в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Однако из-за событий на Ближнем Востоке туристы стали больше путешествовать в Африку и Юго-Восточную Азию.

«Мы видим увеличивающийся спрос на Маврикий и Мальдивы, где набирает популярность яхтинг», — рассказал Иван Бубляев из OneTouch&Travel.

Также соотечественники, по информации туроператоров, устремились на Сейшельские острова.

«Туристы стали более открыты к длительным перелетам ради действительно уникальных впечатлений, поэтому направление входит в топ самых притягательных», — заключила Валерия Заруднева из Club Med.

Ранее стало известно, что россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельских островах с начала 2026 года. России удалось обогнать Германию, из которой на острова приехали 18,1 тысячи отдыхающих, а также Францию, откуда на Сейшелы прибыли 15,4 тысячи человек.