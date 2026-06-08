Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль в связи с обострением обстановки в сфере безопасности в стране и вокруг нее. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Тель-Авиве.

В диппредставительстве заявили, что российским гражданам стоит воздержаться от посещения страны до прояснения ситуации. Находящимся в государстве соотечественникам посоветовали сохранять спокойствие, проявлять бдительность и неукоснительно соблюдать указания местных властей в вопросах безопасности.

«По состоянию на 12:00 8 июня посольство не располагает сведениями о российских гражданах, которые могли бы пострадать в результате ракетных обстрелов территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию», — говорится в сообщении посольства.

Ранее стало известно, что небо над тремя странами Ближнего Востока временно закрыто для движения воздушных судов. В ночь с 7 на 8 июня Иран запустил ракеты по Израилю.