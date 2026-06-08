«Дорого-богато»: за что теперь платят большие деньги на отдыхе

TourDom.ru начинает спецпроект Luxury: в разделе «Идеи партнеров» мы будем рассказывать об актуальных тенденциях и направлениях в туристическом премиум-сегменте. Участники отмечают: Luxury сегодня – это не о деньгах.

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Высокая цена – это лишь входной билет, который гарантирует определенный уровень сервиса и инфраструктуры, но не определяет ценности путешествия.

Поговорили с туроператорами PAC Group, OneTouch&Travel, Club Med, «ПАКС», «ЛаВояж» и «АРТ-ТУР» и выяснили, какие тенденции люкс-туризма они видят.

От кричащей роскоши к саморазвитию

Если 30 лет назад luxury‑отдых ассоциировался с демонстрацией богатства, то сегодня акцент сместился в сторону эмоционального опыта и аутентичности.

«Теперь премиум-турист – это эстет, которому интересна сама страна, ее история и культура», – говорит Любовь Чучмаева («ПАКС»).

Другие туроператоры подтверждают: познавательные и развивающие программы сейчас занимают большую часть туров с высоким чеком. «Мы видим повышение интереса к экскурсионным маршрутам – по Африке, Латинской Америке, Китаю», – отмечает Анна Григорян («АРТ-ТУР»).

Растет спрос на событийные путешествия – на концерты мировых звезд, спортивные мероприятия. Например, в этом году в топе этап гонок «Формулы-1» в Сингапуре и игры чемпионата мира по футболу в Мексике.

Да и сами туристы стали активнее заниматься спортом и стремятся получить новые навыки: «Сегодня роскошь – это прежде всего возможность качественно проводить время, и спорт уже давно стал неотъемлемой частью отдыха. Так, на горнолыжных курортах в стоимость включены ски-пассы и занятия с инструкторами одной из ведущих горнолыжных школ Франции ESF, а на пляжных направлениях доступно 15 активностей – от тенниса до водных лыж», – рассказала Валерия Заруднева (Club Med).

В тренде острова

По словам туроператоров, события на Ближнем Востоке отразились и на luxury-сегменте: до марта 2026 года клиент, способный заплатить за путешествие очень большие деньги, был сосредоточен в основном в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре. Сейчас спрос начал сдвигаться в сторону Юго-Восточной Азии и Африки.

Растет интерес к Сейшелам: «Туристы стали более открыты к длительным перелетам ради действительно уникальных впечатлений, поэтому направление входит в топ самых притягательных направлений. Разные природные ландшафты – пляжи, тропические леса, гористая местность – позволяют в одной поездке легко чередовать активный и расслабленный отдых: от хайкинга и йоги до снорклинга и парусного спорта», – отмечает Валерия Заруднева (Club Med).

«Мы видим увеличивающийся спрос на Маврикий и Мальдивы, где набирает популярность яхтинг», – добавляет Иван Бубляев (OneTouch&Travel).

И уточняет, что речь не только о коротких прогулках, но и об основном отдыхе: туристы арендуют яхту и передвигаются на ней между островами, сходя на землю только для того, чтобы поесть и познакомиться с достопримечательностями.

Люкс на волне

Еще одно динамично развивающееся направление – круизы. Лайнеры проектируются с учетом запроса туристов на стиль, эстетику и экологичность. Вкупе с конкурентной ценой и большим разнообразием маршрутов такой отдых становится привлекательным для туристов, ищущих разнообразия впечатлений при сохранении высокого уровня комфорта.

«Мы наблюдаем устойчивый рост продаж и очень высокую возвратность клиентов. Туристы не просто остаются довольны – они сами приходят повторно и рекомендуют этот продукт знакомым», – говорит Илья Иткин (PAC Group).

Туроператор отмечает интересный тренд: агенты все чаще формируют из своих VIP-клиентов сообщество по интересам и едут с ними, наполняя путешествие авторскими экскурсиями.

Татьяна Коршунова («ЛаВояж») обратила внимание на повышающийся интерес не только к морским, но и речным круизам:

«Такие маршруты предлагаются как за рубежом – Европа, Вьетнам, Индия, Китай и Египет, так и по России – по Волге, на Соловки или, например, по Енисею с рыбалкой и вертолетными экскурсиями на знаменитое плато Путорана».

Начинает активно развиваться и сегмент индивидуальных круизов:

«Например, по Нилу можно отправиться на небольшой фелуке на 6–12 кают. Уровень обслуживания там гораздо выше, чем в любом люксовом отеле, потому что весь персонал сосредоточен исключительно на вас. Такой вариант все чаще спрашивают те, кому нужна приватность и эксклюзивное внимание», – рассказал Иван Бубляев.

Еще один – это значительное омоложение аудитории люксовых круизов

Дело не в деньгах

Туроператоры сходятся во мнении: люксовый туризм – это не столько высокий ценник, сколько философия отдыха, где главный приоритет – персонализация и качество услуг. А деньги лишь инструмент для обеспечения идеального баланса между впечатлениями и безупречным сервисом. О том, как этого баланса достичь, мы и поговорим в рамках спецпроекта Luxury.